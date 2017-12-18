Sorgun deplasmanda kayıp

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Sungurlu Belediyespor deplasmanında umduğunu bulamayan Sorgun Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini de aldı. Müsabakanın ilk periyotunu 12-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip Sungurlu Belediyespor, seti ise 25-15 önde tamamladı. İkinci sette Sorgun Belediyespor oyunu dengelese de ilk seti rakibi karşısında 11-12 geride tamamladı ikinci set ise 25-22 Sungurlu Belediyespor’un üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü sette de rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen sarı siyahlı ekip periyotu 12-10 seti ise 25-20 kaybetti.
Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile ligdeki namağlup unvanını kaybederken, liderliği de rakibine devretti.
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