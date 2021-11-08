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Sorgun Deplasmanda KAYIP

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Sorgun Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Kızıltepespor karşısında umduğunu bulamadı, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:32
Sorgun Deplasmanda KAYIP

Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Burhan İlhan, Kadir Girente yönetti. Yeni Kızıltepespor, Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt ile mücadele etti, Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan kenarda oturdu. Sorgun Belediyespor ise, Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluıan ile mücadele verdi. Furkan Gök,Erenhan Can,Deniz İvgen,Ahmet Çetinkaya,Ali Onur Edis,Onur Altınkaya, Wıeczorek de yedek soyundu. İlk seti Sorgun Belediyespor 26-28 kazandı. Daha sonraki setlerde oyunda üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-18, son seti 25-17 kazanarak, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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