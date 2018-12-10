Sorgun, deplasmanda galip: 3-1

Sorgun Belediyespor, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sorgun Belediyespor maça iyi başladı ve ilk teknik molaya 10-12 önde girmesine karşılık seti 25-22 rakibine verdi. İkinci sette molaya 10-12 önde giren sarı siyahlılar, 20-25 kazandı. Üçüncü sette de üstünlük Sorgun ekibindeydi. 8-12 teknik molaya önde giren Sorgun, seti 23-25 kazandı. Son sette teknik moyala 8-11 önde giren Sorgun Belediyespor, bu seti de 20-25 kazanarak, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılıp, play-off elemeleri yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.