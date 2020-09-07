Sorgun Demirbilek’e emanet

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, 2020-2021 Sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek Futbol A takımının teknik direktörlük görevine kulübe uzun süre hizmet etmiş ve kaptanlığını yapmış eski futbolcusu Mehmet Demirbilek’i getirdiklerini söyledi. Demirbilek’in yardımcılıklarını Murat Ersoy, Kamil Karaarslan, Göktay Şanal ve Mustafa Cebel Torun’un yapacağını dile getiren Ekinci, ‘’2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek futbol takımımıza ve teknik ekibimize başarılar dilerim’’ dedi. Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Kulüp Başkanı Ergin Gül, Futbol Şube Sorumlusu Yavuz Lale katıldı.