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SORGUN'DAN SAVUNMA İSTENDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta ilk yarının son haftasında Sorgun’da Sorgun Belediyespor İçel İdmanyur arasında oynanan müsabaka sonrasında Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki takımında savunmaları istendi.

SORGUN'DAN SAVUNMA İSTENDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta ilk yarının son haftasında Sorgun’da Sorgun Belediyespor İçel İdmanyur arasında oynanan müsabaka sonrasında Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki takımında savunmaları istendi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
SORGUN'DAN SAVUNMA İSTENDİ

Sorgun Beldiyespor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlanan müsabaka sonrasında sahada arbede çıkmıştı. Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki takım için de çıkan saha olayları nedeniyle savunma istendi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanan karar ise şu şekilde, İçel İdmanyurdu hakkında Sorgun Belediyespor ile oynadığı Spor Toto BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması ve ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile savunma istenmesine karar verildi.  Ayrıca İçel İdmanyurdu Futbolcusu Hurşit Velioğlu  hakkında, tahrik sonucu rakibe sözle hakarette bulunması nedeni ile 1 resmi müsabakadan men cezası verilmesi, Aslan Gök’e ise rakibe kuraldışı harekette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi. Öte yandan Sorgun Belediyespor hakkında ise İçel İdmanyurdu müsabakasında çıkan saha olayları nedeni ile savunma istendi. Ayrıca Sorgun Belediyespor oyuncusu Abdulkadir Özdemir rakibe sözle hakarette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 16:12
Anahtar Kelimeler:
Sorgun Belediye Takviye Peşinde
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