Sorgun'da salon sorunu

İlçede bulunan spor salonunun birinci lig müsabakaları için uygun olmadığı yönünde karar verildi. Yapılan teknik incelemenin ardından verilen rapor doğrultusunda salonun uygun hale getirilmesi istendi. Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü salonda yapılacak tadilatla ilgiliBakanlığı bilgilendirdi. Henüz yanıt gelmedi. Sorgun Belediyespor, salonunun durumunun netleşmesinin ardından programını netleştirecek. Takımın ikinci etap kamp çalışmalarına Yozgat'ta devam edip, ilk yarı müsabakalarını da Yozgat'ta oynama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Son Güncelleme: 27.08.2018 18:00
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