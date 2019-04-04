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Sorgun'da Efeler ligi heyecanı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yarı final Play-Off müsabakalarına katılmak üzere bugün Kayseri’ye gidecek.

Sorgun'da Efeler ligi heyecanı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yarı final Play-Off müsabakalarına katılmak üzere bugün Kayseri’ye gidecek.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:08
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Sorgun'da Efeler ligi heyecanı

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak yarı final Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan sarı siyahlı ekip, bugün Sorgun’da son hazırlıklarını yaptıktan sonra müsabakaların oynanacağı Kayseri’ye gidecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Cumartesi günü başlayacak olan yarı final müsabakaları için bugün Kayseri’ye giderek hazırlıklara orada devam edeceklerini söyledi. Yarın, müsabakanın oynanacağı Kayseri Atatürk Spor Salon’unda son hazırlıkları yapacaklarını dile getiren Şahin, ‘’Daha sonra turnuvanın ilk müsabakası olan Akkuş Belediyespor ile oynayacağımız maçın saatini beklemeye koyulacağız. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Akkuş Belediyespor’u yenerek puanla başlayıp sonraki günlerde da sahaya moralli bir şekilde çıkmanın hesaplarının yapıyoruz. Bunun için de takım olarak çok çalışıyoruz ve bizler inandık, bu takımı Efeler Ligi’ne taşıyacağız’’ dedi. 

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