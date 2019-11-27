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SORGUN'DA CiMBOM HEYECANI

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Pazar günü konuk edeceği Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

SORGUN'DA CiMBOM HEYECANI

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Pazar günü konuk edeceği Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
SORGUN'DA CiMBOM HEYECANI

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı ekip bu kez güçlü rakibini yenerek ligde yollarına devam etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ‘’Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıktık. İyi oynadığımız müsabakadan şansız bir şekilde puan çıkaramadık. Ancak bu hafta kendi sahamızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Galatasaray’ı yenmek istiyoruz. Ligin ilk yarısının sonlarına doğru yaklaşırken, şampiyonluğa oynayan takımlar ile üst üste karşı karşıya geliyoruz. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, bu hafta Galatasaray, haftaya Bursa ve ligin son haftasında ise Ziraat Bankası ile karşı karşıya geleceğiz. Bu zor haftalara iyi hazırlanıp, güçlü rakiplerimizden puanlar almak istiyoruz’’ dedi. 

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SORGUNDA CiMBOM HEYECANI
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