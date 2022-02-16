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Sorgun çıkış istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 5 haftalık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:00
Sorgun çıkış istiyor

Ligin 14’üncü haftasında Tokat Belediye Plevnespor karşısında aldığı galibiyetin ardından 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen sarı siyahlı ekip hafta sonu konuk edeceği Yeni Kızıltepespor’u mağlup ederek kötü gidişatına dur demeyi amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde çıktıkları son 5 müsabakada aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Oyuncularının bu mağlubiyetlerden dolayı morallerinin bozuk olduğunu dile getiren Aksoy, ‘’Takım olarak moral bulup, iyi bir çıkış yakalamak için hafta sonu Yeni Kızıltepespor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılmamız gerekiyor. Çok yoğun geçen maç trafiğinde dinlenme şansı bile bulamayan oyuncularım üst üste 5 müsabakayı da kaybetti. İyi oynadığımız müsabakalarda puan kayıpları bizi üzdü. Artık bunlar geride kaldı ve bu haftadan itibaren kendimize beyaz bir sayfa açacağız. Yeni Kızıltepespor ile oynayacağımız müsabakadan galibiyet ile ayrılarak ligde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz’’ dedi. 

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