Sorgun Ceyhan’ı gözüne kestirdi

Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Ceyhanspor’u yenerek çıkışını sürdürmek isteyen kırımız siyahlı ekip, bu müsabakanın hazırlığını Sorgun ilçe stadında Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde sürdürüyor. Antrenör Mustafa Arslan, uzun süredir iyi oynamalarına karşılık galip gelemediklerini ancak bu şansızlıklarını hafta sonu Reyhanlı deplasmanında kırdıklarını söyledi. Bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Ceyhanspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Arslan, ‘’Bu müsabakaya da çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndermek istiyoruz. Sorgun Belediyespor olarak gerçekten çok iyi müsabakalar çıkartıyoruz. İyi oynuyoruz ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Ben inanıyorum ki artık şeytanın bacağını kırdık ve bu haftadan sonra çıkışım devam edecektir’’ dedi.