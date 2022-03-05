Sorgun Çayıralan’ı bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ikinci yarısında bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını ve kötü gidişata artık dur demek istediklerini söyledi. yarın bir başka Yozgat’ın takımı olan Çayıralan Esnafspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakayı ileride sıkıntılı günler yaşamamak için mutlaka kazanmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında iyi oynadığımız müsabakalarda puan kayıpları yaşamamız bizleri olumsuz yönde etkiledi. Ancak bu haftayı çıkış haftası olarak görüyoruz ve Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz’’ dedi.