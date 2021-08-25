Sorgun çalışmalarını sürdürüyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yeni sezona yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Bu sezon hem kupada hem de ligde iddialı olduklarına vurgu yapan Aksoy, ‘’Ligde üst sıraları zorlayacak Avrupa’ya gidebilecek düzeyde bir takım oluşturduk. Amacımız hem ligde hem de Kupa Voley’de başarılı olmak. Kupa Voley’de iyi bir grupta mücadele edeceğiz. Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor’un bulunduğu gruptan çıkabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Grubumuzda bulunan rakiplerimizin hepsini yenebilecek güçteyiz. Aynı şekilde ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk haftasında güçlü rakibimizi yenerek güzel bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.