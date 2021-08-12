Sorgun çalışmalarını sürdürüyor

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip yeni sezona iyi başlayarak hedefine ulaşmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık bir hafta önce başladıklarını ve yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi. İki sezondur mücadele ettikleri Efeler Ligi’nde geçen sezon Play-Off’ları kıl payı kaçırdıklarını anlatan başarılı Antrenör Aksoy, ‘’Yeni sezonda yine hedefimiz ilk 8 takım arasına kalıp Avrupa’ya gidebilmek. Bunu başaracak bir takım kurmaya çalıştık. Şuanda oyuncularım durumu çok iyi ve güzel bir kap dönemi geçiriyoruz. Ligin başlama tarihine kadar yoğun bir şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen sezon pandemiden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Tam kendimizi toparlayıp galibiyet serisi yakaladık dediğimiz dönemlerin hepsinde de pandemi engeli çıktı karşımıza. Bu sezon inşallah pandemiden dolayı sıkıntı yaşamayız, müsabakalarımız ertelenmez. Lige iyi bir başlangıç yaparak hedefimize emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için Efeler Ligi’nde geçirdiğimiz ilk iki sezon tecrübe sezonumuzdu. Şuanda Voleybol Efeler Ligi’nin tecrübe takımlarından biriyiz. Sezon sonunda hedefimize ulaşarak Sorgun’a Avrupa takımlarını getirmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.