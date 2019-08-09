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Sorgun çalışmalara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışmalarına başladı.

Sorgun çalışmalara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışmalarına başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Sorgun çalışmalara başladı

Sorgun ilçe stadında eski oyuncular, yeni oyuncular ve denenmeye alınan oyuncular ile birlikte çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, geçtiğimiz sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamladıklarını ve Yozgatspor’un da şampiyon olması ile yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edeceklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına Sorgun’da başladıklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligde başarılı olabilmek için çalışıyoruz. Eski oyuncularımızdan takımda kalan isimler var, yeni transferlerimiz var, denemeye aldığımız oyuncularımız var. Bunları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor ve kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
POR Toto Bölgesel Amatör LigiSorgun Belediyespor
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