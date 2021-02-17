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Sorgun Bursa’yı konuk ediyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:56
Sorgun Bursa’yı konuk ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde tamamlayan sarı siyahlı ekip maç saatini beklemeye koyuldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son haftalarda yoğun maç trafiği ile birlikte çıktıkları müsabakalardan beklemedikleri sonuçlar aldıklarını söyledi. Son olarak Solhanspor’a deplasmanda mağlup olduklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası’nı yendikten sonra çıktığımız iki müsabakayı da kaybettik. Bu iki müsabakayı telafi etmek içinde bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor’u yenmek istiyoruz. Biz bu ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Bursa Büyükşehir Belediyespor’u da yenebilecek güce sahibiz. Sahadan mağlup ayrıldığımız müsabakalarda da oyuncularım çok iyi mücadele etmelerine karşılık istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bugün öyle olmayacak güzel oyunumuzu, iyi mücadelemizi galibiyet ile süsleyip yolumuza, hedefimize ilerleyeceğiz’’ dedi. 

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Sorgun Bursa’yı Konuk Ediyor
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