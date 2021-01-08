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Sorgun Bursa yolcusu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Beyediyespor yarın Bursa’ya gidecek.

08 Ocak 2021 Cuma 00:25
Sorgun Bursa yolcusu

Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, bu müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak olan Sorgun Belediyespor yarın Bursa’ya giderek maç saatini bekleyecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son haftalarda yakaladıkları çıkışlarını Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakada da sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde bire bir rakiplerinden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında iyi bir oyun ile sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Aksoy, ‘’Ligin son haftaları yaklaşıyor. Bu son haftalarda düşme korkusu yaşamamak için kalan müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Bu nedenle de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ligin güçlü ekiplerinden biri Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında mutlak galibiyet hedefliyoruz. Son haftalarda ciddi bir çıkış yakaladık ve takımımızın morali iyi durumda bu moral ve motivasyon ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çıkacağız. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi gider ve zorlu Bursa deplasmanından galibiyet ile döneriz’’ dedi. 

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Sorgun Bursa Yolcusu
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