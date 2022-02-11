SORGUN BURSA KARŞISINDA

Dün Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayan sarı siyahlı ekip Bursa’ya gitti. Bugün Bursa-Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 20.00’da karşılaşacak olan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek mağlubiyet serisine son noktayı koymak istiyor. Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla yenilgi serisine son verip yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Üst üste oynanan maçlar ve deplasmanlar nedeniyle oyuncularının yorgun düştüğünü belirten Aksoy, ‘’Yeniden yükselişe geçmek için bir galibiyete ihtiyacımız var. Yoğun maç temposu, uzak deplasmanlar, oyuncularımızın performanslarını olumsuz etkiledi. Geçen hafta sonu evimizde AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı ağırladık. Maçta genel olarak iyi mücadele etmemize rağmen, rakibimizin üstün oyunu karşısında 3-1 yenilmekten kurtulamadık. Şimdi yine uzun bir yolculuk sonrasında Bursa deplasmanında mücadele edeceğiz. Rakibimizi evlerinde yenip üst sıralara çıkmak istiyoruz’’ dedi.