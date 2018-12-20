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Sorgun Bulancak’a bileniyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda Bulancak Belediye Betonspor ile oynayacağı müsabakasın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Bulancak’a bileniyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda Bulancak Belediye Betonspor ile oynayacağı müsabakasın hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun Bulancak’a bileniyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, ligde son dört haftada iyi bir çıkış yakalayarak ligde ikinci sıraya kadar yükseldiklerini söyledi. Sorgun Belediyespor’un çok iyi bir ekip olduğunu ve sezon sonunda hedefine ulaşacağına inandıklarını dile getiren Başarılı Antrenör, ‘’Palandöken Belediyespor müsabakasından sonra takımımız gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta Bulancak Belediyesi Betonspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabaka çok iyi hazırlanıyoruz. Takımımız moral ve motivasyon açısından da çok iyi durumda. Zorlu Bulancak deplasmanından üç puan ile dönerek zirve takibimizi devam ettireceğimize inanıyoruz’’ dedi. 

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