Sorgun Bulancak deplasmanında

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışlarını Bulancak Belediye karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşı karşıya geleceklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Sorgun Belediyespor olarak kendimize bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Artık puan kaybetmek istemiyoruz, son dönemlerde iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımızı sezon sonuna kadar sürdürmek amacındayız’’ dedi.