Sorgun bugün başlıyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, sağlık kontrolleri sonrası oyuncuların yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinden geçeceğini ve ardından takımın sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceğini belirtti.

Bu sezon kadronun tamamını değiştirdiklerini, geçen sezondan daha iddialı bir kadro kurmaya çalıştıklarını aktaran Gül, "Bir yandan genç oyuncuları transfer ederken, özellikle yabancılar konusunda daha seçici davranıp istediğimiz oyuncuları almayı başardık. Şu an 12 kişilik kadromuz var. İki kişilik opsiyonumuz duruyor. Onu da gerekli olan yerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BREZİLYALI SMAÇÖR

Sorgun Belediyespor, Brezilyalı smaçör Rodrigo Leandro Honorio da Silva'yı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Ergin Gül, sezon öncesinde hazırlanan planlama doğrultusunda Da Silva'nın transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Da Silva'nın Brezilya Milli Takımı formasını da giydiğini belirten Gül, "Hedeflediğimiz kadro yapısı doğrultusunda istediğimiz oyuncuları bir bir kadromuza katmayı başardık. Bu konuda bizlere büyük destek çıkan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erkut Ekinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu an kadromuz 12 kişi oldu. 1993 doğumlu Da Silva 1,98 boyunda. Brezilya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarında forma giydi. Oyuncumuzun pasaport işlemleri tamamlanmadığı için şu an ilçemize gelemiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak biletini gönderip Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

Gül, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Da Silva'nın ilk antrenmanına çıkacağını sözlerine ekledi.