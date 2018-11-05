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Sorgun bu kez başaramadı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediysepor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenilerek zirve yolunda ağır bir darbe aldı.

Sorgun bu kez başaramadı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediysepor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenilerek zirve yolunda ağır bir darbe aldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:48
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Sorgun bu kez başaramadı

Rakibi karşısında bir türlü ağırlığını koyamayan sarı siyahlı ekip ilk seti 14-25 mağlup tamamladı. İkinci sette de konuk ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında hiçbir varlık sergileyemeyen ev sahibi Sorgun Belediyespor bu seti de 17-25 kaybetti. Üçüncü sette de rakibine karşı kayamayan sarı siyahlı ekip üçüncü seti 18-25 müsabakayı ise 3-0 kaybetti. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile puan cetvelinde üçüncü sıraya gerilerken yerini ise rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor’a kaptırdı.

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Sorgun Bu Kez Başaramadı
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