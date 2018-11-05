Sorgun bu kez başaramadı

Rakibi karşısında bir türlü ağırlığını koyamayan sarı siyahlı ekip ilk seti 14-25 mağlup tamamladı. İkinci sette de konuk ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında hiçbir varlık sergileyemeyen ev sahibi Sorgun Belediyespor bu seti de 17-25 kaybetti. Üçüncü sette de rakibine karşı kayamayan sarı siyahlı ekip üçüncü seti 18-25 müsabakayı ise 3-0 kaybetti. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile puan cetvelinde üçüncü sıraya gerilerken yerini ise rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor’a kaptırdı.