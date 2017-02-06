Sorgun bir adım önde: 1-2

Her iki takımında kontrollü başladığı Yozgat derbisinde müsabaka genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın ilk 10 dakikasında birbirini deneyen iki takımın mücadelesinde ilk atağı geliştiren taraf Yemenoğlu Yozgatspor oldu.

Maçta dakikalar 10’u gösterirken ev sahibi ekip Yemenoğlu Yozgatspor ceza sahası sol köşesine yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Vuruşu Vedat kullandı, ancak kaleye gönderdiği topu Kaleci Emrah bloke etti.

12. Dakikada bu kez Sorgun Belediyespor Furkan ile ceza sahasında etkili olmaya çalıştı. Bu dakikada defansın ardına atılan topla buluşan Furkan, sol kanattan ortasını yaptı, Kaleci Salim çıkıp topu aldı.

Maçta dakikalar 18’i gösterirken Yemenoğlu Yozgatspor bir kez daha ceza sahası sol köşesine yakın bir yerden serbest vuruş kazındı. Serbest vuruşu bu kez Evren kullandı. Ceza sahasına yaptığı ortayı Sorgun Belediyespor defansı uzaklaştırdı.

28. Dakikada Yemenoğlu Yozgatspor paslaşarak Sorgun Belediyespor yarı sahasına girdi. Beytullah önünde bulduğu topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak direği yalayıp auta gitti.

32. Dakikada Yemenoğlu Yozgatspor korner atışı kazandı. Ceza sahasına ortalanan topun gelişine Evren sert vurdu, meşin yuvarlak kaleciden döndü, dönen topu Vedat tamamlamak istedi, ancak Kaleci Emrah yatarak topa sahip oldu.

38. Dakikada Yemenoğlu Yozgatspor bir kez daha Sorgun Belediyespor ceza sahasında tehlikeli oldu. Defansın ardına atılan topla buluşan Gökhan’ın kontrolü iyi olmayınca topa kaleci Emrah sahip oldu.

Maçta ilk yarının son beş dakikasında Sorgun Belediyespor daha etkili olan taraftı.

Bu dakikalarda iki tehlikeli atak geliştiren Sorgun Belediyespor, ilk yarının son dakikasında Turgut’un sol kanattan getirip altı pasa ortaladığı topta Mustafa Sağlam düzgün bir vuruşla takımının ilk golünü kaydetti.0-1

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca, soyunma odasına avantajlı giden taraf Sorgun Belediyespor oldu.

Maçın ikinci yarısına Sorgun Belediyespor, biraz daha derli toplu başladı.

49. Dakikada Hasan sol kanattan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlendi, kaleye çapraz bir pozisyonda sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. Dakikada bu kez Yemenoğlu Yozgatspor bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topta yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Sinan kötü bir vuruşla takımını bir golden etti.

59. Dakikada Yemenoğlu Yozgatspor, orta sahasından defansın arkasına bir kez daha atılan topla Beytullah buluştu. Sorgun Belediyespor Kaptanı Serdar yetişip topu kornere çelmek istedi. Ancak top Beytullah’a çarparak Kaleci Emrah’ı kontropiyede bırakarak filelere gitti. 1-1

63. Dakikada ev sahibi Yemenoğlu Yozgatspor bir serbest vuruş daha kazandı. Evren topu ceza sahasına ortaladı. Samet kafayı vurdu, top kaleci Emrah’ta kaldı.

65. Dakikada Sorgun Belediyesporlu oyuncular paslaşarak ceza sahasına hareketlendiler. Son pasta ceza sahası sağ köşesine 5-6 metre uzaklıkta topla buluşan Mustafa müthiş bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı köşeden filelere bırakarak hem kendisinin, hem takımının ikinci golünü attı. 1-2

67. Dakikada Emre Yiğit bu kez uzaktan çok sert vurdu, köşeye giden topu Yemeoğlu Yozgatspor kalecisi Salim kornere çeldi.

75. Dakikada aldığı topla Sorgun Belediyespor ceza sahasına hareketlenen Gökhan çizgiye çok yakın bir yerde düşürüldü. Kazanılar serbest vuruşu Beytullah kullandı. Top yandan auta gitti.

78. Dakikada Hasan bir kez daha sol kanattan aldığı topla Yemenoğlu Yozgatspor ceza sahasına hareketlendi. Yine ceza sahasına girerken şutunu attı. Meşin yuvarlak Kaleci Salim’de kaldı.

Maçta dakikalar 90’ı gösterirken ev sahibi takım ceza sahası sağ köşesinden bir serbest vuruş daha kazandı. Ceza sahasına ortalanan topa Mehmet Ali kafayı vurdu. Sorgun Belediyespor defansın kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

91. Dakikada altı pasa çok yakın bir yerde topla buluşan Beytullah çok kötü bir vöuruşla topu auta atınca takımını bir golden etti.

Maçın 93 dakikasında Cüneyt 2. Sarıdan, 95’inci dakikasında ise son adam olarak topu elle kesen Evren direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçta başka pozisyon ve gol olmayınca Sorgun Belediyespor hem maçı kazanıp şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti, hem de geçen yıl oynanan maçın rövanşını almış oldu.