Sorgun Bingöl deplasmanında

Antrenör Mehmet Şahin gözetiminde son antrenmanını yapacak olan sarı siyahlı ekip, daha sonra Bingöl’e hareket edecek. Antrenör Mehmet Şahin, yarın deplasmanda kendileri gibi Play-Off mücadelesi veren Solhanspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Zorlu deplasmanda puan ile dönmek istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Ligin son haftasına moralli girmek adına sahadan puanlarla ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.