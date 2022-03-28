Sorgun bildiğiniz gibi

Ligin ikinci yarısında bir türlü istediği galibiyetleri alamayan ve giderek tehlikeli bölgeye yaklaşan sarı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arakasına alarak mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakasında umduğunu bulamadı ve sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Gürhan Gül, Bilal Çağlar hakem ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor: Danilov, Ali Onur Edis, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Furkan Gök. Ahmet Emin Çetinkaya, Egecan Avcıl, Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan) Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Ali Candan, Can Ayvazoğlu, Caner Çiçekoğlu) ile oyuna başladı. Müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı alınan sayılar ile geçilen ilk seti Sorgun Belediyespor 34-32 kazandı. Müsabakanın ikinci setinde oyun hakimiyetini eline alan konuk ekip Allpower Akü Cizre Belediyespor 16-25 skor ile rahat bir galibiyet alarak skora 1-1 eşitliği getirdi. Müsabakanın üçüncü setinde de üstünlüğünü koruyan Allpower Akü Cizre Belediyespor bu seti de 23-25 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Müsabakanın dördüncü setinde ise oyunun hakimi ev sahibi Sorgun Belediyespor oldu. Rakibini 25-17 mağlup eden sarı siyahlı ekip seriyi 2-2’ye getirdi. Müsabakanın son seti ise oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı alınan sayılar ile geçildi. Bu seti 22-20 kazanan konuk ekip Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakayı da 3-2 kazandı.