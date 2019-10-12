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Sorgun Belediyespor’da transfer

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

Sorgun Belediyespor’da transfer

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Sorgun Belediyespor’da transfer

Başantrenör Bahadır Aksoy, yaptığı açıklamada, takımın ihtiyacı olan pasör çaprazı mevkisinde tercihlerini yabancı oyuncudan yana kullanmak istediklerini söyledi.
Küba Milli Takımı forması da giymiş olan 29 yaşındaki Hiroshi Centelles Rosales'i transfer ederek takımın önemli bir eksiğini giderdiklerini ifade eden Aksoy, "Rosales, İtalya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymiş bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Ligin başlamasına iki hafta var. Bu süre içerisinde oyuncumuzun uyum sürecini çabuk atlatacağını umuyorum." diye konuştu. 

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