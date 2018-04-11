Sorgun Belediyespor’a moral

Yemek öncesinde konuşan Başkan Hikmet Vural, Sorgun Belediyespor olarak hem futbol, hem de voleybolda oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Voleybol takımının kurulduğunun ilk yılında TVF 1. Lige çıktığını, futbol takımının ise bu sezon gerek gruplarda, gerekse Play-Off müsabakalarında yenilgi yüzü görmediğini vurgulayan Vural “Takımımız, bu maçlarda 131 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol görmüştür. Oynanan tüm maçlar sonucunda 70 puanla hem ligi, hem de Play-Off maçlarını zirvede tamamlamıştır. Aslında grup maçlarında bazı rakiplerimiz maçın başlarında sahadan çekilmeseydiler, belki Türkiye liglerinin gol rekorunu bile kırabilirdik. Neyse, koca bir sezonu geride bıraktık. Şimdi önümüzde Pazar günü Yozgat’ta, Bozok Stadı’nda Yozgatspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Kazanan takımın Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazanacağı bu Play-Out maçında, ben sizlere güveniyorum. Bunu başarabilecek kapasiteniz ve gücünüz var. Yeter ki yüreğinizle oynayın” dedi.

Yönetim olarak tüm güçleriyle takımın ve teknik heyetin yanında olduklarının altını çizen Vural, Sorgunlu futbolseverleri de Pazar günü saat 15.00 de oynanacak maça davet etti.

Vural Pazar günü maça gitmek isteyen taraftarlar için Belediye Meydanı’ndan otobüsler kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.

Yemeğe, As Başkan Nihat Künbetli, yöneticilerden Mustafa Erciyas, Fatih Çilibiş, teknik heyet ve futbolcular katıldı.