Sorgun Belediyespor’a Mersin ayıbı

Mersin Büyükşehir Belediye MESKİSPOR müsabakasında sarı siyahlı ekibi sahada U17 müsabakası olduğu için müsabaka saatinden 15 dakika kala sahaya alındığı iddia edildi. Mersin futbol il temsilcileri ve müsabaka görevlileri maçın hakemlerini U17 maçı oynanırken sahaya alıp ısınmalarına izin verirken Sorgun Belediyespor takımının ısınmasına izin verilmediği öğrenildi. Futbolcuların müsabakaya stadın etrafındaki tarlada ısınarak çıktığı ileri sürülürken, Sorgun Belediyespor’dan yapılan açıklamada, ‘’Bölgesel Amatör Ligi maçı öncesi sahaya neden başka bir maç verildi. Eğer ki sahaya başka bir müsabaka daha verilecekse neden Bölgesel Amatör Lig müsabakasından 15 dakika önce bitecek şekilde organize ediliyor. Futbolcularımız tarlada ısınırken sakatlansa veya yeterli spesifik ısınmayı yapamadıkları için müsabaka esnasında sakatlansa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyon’u Amatör İşler Departmanına çağrımızdır. Bölgesel Amatör Lige verilen değer bu mudur. Bölgesel Amatör Lig’in organizasyonu böyle mi olmalı. Oynanacak sahaların denetimi ve kontrolü neden yapılmıyor. Müsabakanın oynanıp tamamlanması yeterli mi, Müsabakanın hangi şartlarda yapıldığının bir önemi yok mu. Değerlendirilmesi yapılmıyor mu. Her şeyi bir kenara bırakalım bu futbolcuların sağlıkları bu kadar önemsiz mi’’ soruları Türkiye Futbol Federasyon Amatör İşlerine soruldu.