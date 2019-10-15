Sorgun Belediyespor üzgün

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Kapadokya Göremespor ile deplasmanda oynadıkları müsabakayı kazanmak istediklerini ancak müsabakanın ikinci yarısında kalelerinde gördükleri gollere engel olamadıklarını söyledi. Kapadokya Göremespor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarına vurgu yapan Arslan, ‘’Artık Kapadokya Göremespor müsabakası geride kaldı. Bugünden itibaren Pazar günü konuk edeceğimiz Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız. Ligde son iki haftada beklemediğimiz ve istemediğimiz puan kayıpları yaşadık, bu puan kayıplarına bu hafta sonu taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak dur diyeceğiz’’ dedi.