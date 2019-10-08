Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102993
ALTIN
280.517
DOLAR
5.8110
STERLİN
7.1818
EURO
6.3819

Sorgun Belediyespor üzgün

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tüğsüzspor karşısında alınan 1-1’lik skora üzülüyor.

Sorgun Belediyespor üzgün

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tüğsüzspor karşısında alınan 1-1’lik skora üzülüyor.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
Sorgun Belediyespor üzgün

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Tüğsüzspor müsabakasında beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan tarafın kendilerinin olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru attığımız golle rakibimiz karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda da farkı arttırmak için bir çok gol pozisyonuna girdik ancak son vuruşlardaki şansızlığımız nedeniyle istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Müsabaka tam bitti derken, uzatma dakikalarında sahamızda oluşan bir karambolden topu ağlarımızda gördük ve üç puanı kaçıran taraf oldu. Kaybettiğimiz iki puandan dolayı çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı ancak olmadı. Artık bu müsabakayı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VOLEYBOLCULAR DURMUYOR
VOLEYBOLCULAR DURMUYOR
Efsane kaptana plaket
Efsane kaptana plaket
Yozgatspor’da Modafen hazırlığı
Yozgatspor’da Modafen hazırlığı
Doğayı tanıdılar
Doğayı tanıdılar
Çamlıkta temizlik
Çamlıkta temizlik
Hayran kaldılar
Hayran kaldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim