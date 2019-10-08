Sorgun Belediyespor üzgün

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Tüğsüzspor müsabakasında beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan tarafın kendilerinin olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru attığımız golle rakibimiz karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda da farkı arttırmak için bir çok gol pozisyonuna girdik ancak son vuruşlardaki şansızlığımız nedeniyle istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Müsabaka tam bitti derken, uzatma dakikalarında sahamızda oluşan bir karambolden topu ağlarımızda gördük ve üç puanı kaçıran taraf oldu. Kaybettiğimiz iki puandan dolayı çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı ancak olmadı. Artık bu müsabakayı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız’’ dedi.