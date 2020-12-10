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Sorgun Belediyespor üzgün

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, İnegöl Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:22
Sorgun Belediyespor üzgün

2-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-2’ye kadar getirip son periyotta müsabakayı kaybeden sarı siyahlı ekip, Cumartesi günü Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabakanın da Covit-19 nedeniyle ertelenmesinden dolayı bu haftayı maç yapmadan geçirecek. 19 Aralık tarihinde Arkaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Ligde çıktığı son üç müsabakayı kaybederek bir düşüş yaşayan sarı siyahlılar, bu kötü gidişata dur demek için Arkaspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmak istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, İnegöl Belediyespor ile oynadıkları müsabakayı şansız bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Kötü başladıkları müsabakada toparlanarak skoru 2-2’ye getirdiklerini anlatan Aksoy, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan İnegöl Belediyespor karşısında iyi mücadele ettik. Müsabakaya kötü başlayıp ilk iki periyotu kaybetmemize rağmen toparlandık ve skoru 2-2’ye kadar getirdik. Son periyotta ise istediğimiz oyunu bir türlü sapaya yansıtamadık ve müsabakayı kaybetti. Artık İnegöl Belediyespor ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Hafta sonu Halk Bank takımı ile oynayacağımız müsabaka da Covit-19 nedeniyle ertelendi ve şimdi Arkasspor oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Arkasspor’da Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, ligin ilk yarısında 3-1 mağlup olduğumuz güçlü rakibimize rövanşı vermeyi istemiyoruz. Ligde zirve mücadelesi veren Arkasspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi 19 Aralık tarihinde Sorgun’dan puansız göndereceğiz’’ dedi. 

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Sorgun Belediyespor üzgün
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