Sorgun Belediyespor umut verdi

Sorgun Spor Salon’unda Voleybol Erkekler Birinci Ligi takımlarından Develi Belediyespor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederken lig öncesinde de umut verdi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Develi Belediyespor ile oynadıkları müsabakada takımının eksiklerini görme açısından iyi olduğunu söyledi. Uzun süredir Sorgun’da kamp çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Fırsat buldukça hazırlık müsabakaları oynayarak takımımın hem uyum sorununu çözmeye çalışıyoruz, hem de eksiklerini tespit etme fırsatı buluyorum. Bu nedenle de Develi Belediyespor ile oynadığımız hazırlık müsabakası da bizim için önemliydi. Beni şu aşamada skordan çok takımımın ortaya koyduğu performans ilgilendiriyor. Ben Develi Belediyespor karşısında ortaya konulan oyundan ve uyumdan memnunum. Ufak tefek eksikliklerimiz var ancak bunları da çözecek durumdayız. Bu sene ligdeki hedefimiz Avrupa liglerine katılma hakkı elde etmek bunun içinde ligin ilk haftasına kadar çok iyi hazırlanıp lige tam hazır bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Zaten lig müsabakalarından önce Kupa müsabakaları başlıyor. Kupayı ben ligin provası olarak görüyorum. Kupada da hedefimiz Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımlarının bulunduğu gruptan çıkarak bir üst turda mücadele etmek. Bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.