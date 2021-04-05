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Sorgun Belediyespor lige yöneldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Dördüncü Grup’ta mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Sorgun İlçe Stadında yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:54
Sorgun Belediyespor lige yöneldi

Sarı siyahlı ekip Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, bir yandan da hazırlık müsabakaları oynayarak eksiklerini gidermeye çalışıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yoğun bir şekilde sürdürdükleri lig hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi. Sorgun’da devam eden kamp çalışmaları sırasında hazırlık maçı oynama fırsatları da bulduklarını dile getiren Demirbilek, en son hafta sonu Sorgun’da Çorum Çimentospor ile oynadıkları müsabakada takımının göstermiş olduğu performanstan çok memnun olduğunu belirtti. Çimentospor karşında galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren Demirbilek, ‘’Takımım çok iyi durumda ve lig öncesinde de oynadığımız hazırlık müsabakalarında gösterdikleri performans ile de umut verdiler. Ligde kendi şehrimizin takımı olan Çayıralan Esnafspor ile iki tane Kırşehir ve bir tane de Kırıkkale takımının yer aldığı bir grupta mücadele edeceğiz. Hedefimiz grubumuzu birinci sırada tamamlayarak Üçüncü Lige terfi müsabakalarına katılmak. İyi bir ekip oluşturduk ve takımımız içerisindeki arkadaşlık ve uyum üst seviyede. Hazırlık müsabakalarında da takımımın performansından çok memnunum. Bu hafta kamp dönemimizi noktalayacağız ve önümüzdeki hafta sonu Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneleceğiz. Bu hafta içerisinde fırsat bulursak bir yada iki tane daha hazırlık müsabakası oynayarak kampımızı tamamlayacağı ve tamamen Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız. Hedefimiz ise lige iyi bir başlangıç yapıp ligin sonuna kadar da seri yakalayıp grubumuzu birinci sırada bitirmek ’’ dedi.

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Sorgun Belediyespor Lige Yöneldi
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