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-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı

VOLEYBOL Erkekler 2’inci Voleybol Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, liderlik koltuğunun yeniden sahibi oldu.

-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı

VOLEYBOL Erkekler 2’inci Voleybol Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, liderlik koltuğunun yeniden sahibi oldu.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı

Sorgun Belediyespor, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle ayrılarak, 14 puanla zirvede yer aldı. Sungurlu Belediyesi ise, ligden çekilen Orduspor karşısında 3-0 hükmen galip ilan edildi, averajla ikinci sırada yer aldı.  Çorum Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi’ni 3-0, Orda Anadolu İHL takımı, Erzurum Spor Lisesi’ni 3-2 yendi.

Sorgun Belediyesi      5          5          0          15        3          14

Sungurlu Belediyesi   5          5          0          15        3          14

Bafra Belediyesi         6          4          2          15        6          13

Çorum Belediyesi       6          3          3          11        9          10

Ordu Anadolu İHL    5          2          3          6          11        5

Tokat Belediyesi        7          2          5          6          18        5

Erzurum Spor Lisesi   5          1          4          7          12        4

Gümüşhane Telekom  5          0          5          2          15        1

Orduspor                    Ligden Çekildi

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