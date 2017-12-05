-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı

Sorgun Belediyespor, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle ayrılarak, 14 puanla zirvede yer aldı. Sungurlu Belediyesi ise, ligden çekilen Orduspor karşısında 3-0 hükmen galip ilan edildi, averajla ikinci sırada yer aldı. Çorum Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi’ni 3-0, Orda Anadolu İHL takımı, Erzurum Spor Lisesi’ni 3-2 yendi.
Sorgun Belediyesi 5 5 0 15 3 14
Sungurlu Belediyesi 5 5 0 15 3 14
Bafra Belediyesi 6 4 2 15 6 13
Çorum Belediyesi 6 3 3 11 9 10
Ordu Anadolu İHL 5 2 3 6 11 5
Tokat Belediyesi 7 2 5 6 18 5
Erzurum Spor Lisesi 5 1 4 7 12 4
Gümüşhane Telekom 5 0 5 2 15 1
Orduspor Ligden Çekildi
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