Sorgun Belediyespor, Kapadokya’ya hazırlanıyor

Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak Tüğsüzspor karşısında alınan şansız beraberliği de telafi etmek istiyor. Antrenör Mustafa Arslan, Sorgun Belediyespor olarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlattı. Ligin ilk üç haftalık bölümün geride bıraktıklarını ve namağlup 7 puan ile puan cetvelinin üçüncü sırasında yer aldıklarını vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakayı kazanmak ve Tüğsüzspor karşısında alınan beraberliği telafi etmek için çok iyi hazırlanacağız. İyi bir ekibiz, kolej takımı olduğumuzu düşünüyoruz. Takım içerisinde birlik beraberlik ve dostluk üst seviyelerde bu nedenle ilerisine umut ile bakıyoruz ve bu takımın üst sıraları zorlayacağına inanıyoruz. Önümüzde zorlu bir Kapadokya Göremespor maçı var bu maça iyi hazırlanıp deplasmanda üç puan ile dönmek istiyoruz’’ dedi.