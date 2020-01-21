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Sorgun Belediyespor İzmir Deplasmanında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, bugün İzmir deplasmanında Arkasspor ile karşılaşacak.

Sorgun Belediyespor İzmir Deplasmanında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, bugün İzmir deplasmanında Arkasspor ile karşılaşacak.

21 Ocak 2020 Salı 03:41
Sorgun Belediyespor İzmir Deplasmanında

Ligde play-off hesapları yapan sarı siyahlılar, Cumartesi günü konuk ettikleri Spor Toto takımı karşısında iyi bir mücadele vermesine karşılık sahadan 3-2 yenik ayrılarak, tek puna razı oldu. Maç sonrasında dinlenen sarı siyahlılar Pazar günü akşam saatlerinde karayoluyla İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Sorgun Belediyespor, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan güçlü rakibi Arkasspor karşısında en azından bir puan alarak dönebilmenin hesaplarını yapıyor. Kulüp Başkanı Ergin Gül, takımının zoru başarabilecek güçte olduğunu belirterek, bugün oynayacakları karşılaşmadan puanla döneceklerine olan inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

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Sorgun Belediyespor İzmir Deplasmanında
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