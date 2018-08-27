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Sorgun Belediyespor hazırlıklara başladı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarına Antrenör Ümit Terzi gözetiminde ilçede başladı.

Sorgun Belediyespor hazırlıklara başladı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarına Antrenör Ümit Terzi gözetiminde ilçede başladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun Belediyespor hazırlıklara başladı

Antrenör Terzi, Sorgun Belediyespor’un, kuruluşunun ilk yılında bir üst lige çıkma başarısı göstermiş bir takım olduğunu hatırlattı. Terzi, ‘’Gümüşhane Torul'dan hedefleri olan bir takıma gelmek için ayrıldım. Burada yaptığımız görüşmelerde gördüm ki, burada bir potansiyel var ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılmak isteniyor. Onun için Sorgun Belediyespor'u tercih ettim. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki yıllarda Efeler Ligi'ni yükselmektir. Lig öncesi hazırlıklarımıza ilçemizde başladık’’ dedi.

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