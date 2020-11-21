Sorgun Belediyespor Fenerbahçe’yi konuk ediyor

Ligin ilk yarısını 12’inci sırada tamamlayan Sorgun Belediyespor lider Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün lider Fenerbahçe ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda güçlü rakiplerine iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Bugün oynayacağımız müsabakada rakibimizde rövanşı alacağız. Bu ligde bütün takımlar birbirini yenebilecek güçte. Fenerbahçe’de bizim için aynı ligde son sırada bulunan takım da bizim için aynı. Biz Sorgun Belediyespor olarak bütün müsabakalarımıza galibiyet için çıkıyoruz. Sakat oyuncularımız, Covit-19 virüsü derken ligde istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak bu sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe ile oynayacağımız müsabakada eksik oyuncumuz bulunmuyor. Bu da bizim için bir avantaj. Bugün Fenerbahçe’ye Sorgun’da yenerek takım olarak moral bulmak ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi.