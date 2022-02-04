Sorgun Belediyespor düşüşte

Sarı siyahlı ekip önceki gün ertele müsabakasında deplasmanda Bingöl Solhanspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında 3-1 mağlup olan Sorgun Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Ligin 16’ıncı haftasında Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan mağlubiyet serisi Altekma ve Bingöl Solhaspor ile devam etti. Hedefini ilk 8 takım arasına girmek olarak belirleyen sarı siyahlı ekip bugün konuk edeceği Ziraat Bankart takımını yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

SORGUN ZİRAAT BANKKART’I

KONUK EDECEK

Öte yandan Sorgun Belediyespor bugün Ziraat Bankkart ile Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde son hazırlıklarını dün yapan sarı siyahlı ekip Sorgun Spor Salonu'nda hafif koşu ile başlayan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma, top tutma, savunma, smaç, sıçrama ve blok hareketleri ile süren antrenman, 6'ya 6 maçla sona erdi. Aksoy, Bingöl'de Solhanspor maçında aldıkları yenilginin takımda moralleri bozduğunu ancak bunu unutup bugün oynayacakları Ziraat Bankkart maçına odaklandıklarını söyledi. Yoğun maç temposunun oyuncuların performanslarını olumsuz etkilediğini aktaran Aksoy, ‘’Geçen hafta sonu İstanbul'da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştık. Aynı gece yola çıkıp pazar sabahı Sorgun'a geldik. Bir günlük dinlenmenin ardından bu kez de Bingöl deplasmanına gittik ve döndük. Bu kadar uzun yolculuklar sonrası oyuncularımız fiziksel olarak yorgun düştü. Bu durum maçlardaki performanslarımızı olumsuz etkiledi. Bu kadar yoğun tempo arasında dinlenme fırsatı bulamadan şimdi Ziraat Bankkart maçına çıkacağız’’ dedi.