Sorgun Belediyespor deplasmanda mutlu

Ligi deplasmanda Osmancık Belediyespor galibiyeti ile başlayan sarı siyahlı ekip kendi evindeki ilk müsabakasında Keçiören Belediye Bağlumspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Ligde çıktığı ikinci deplasman müsabakasında ise lider Mucur Yabanlıspor’u 2-0 mağlup ederek Keçiören karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etti. Mucur Yabanlıspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip müsabakayı Serdar Kılıç ve Onur Erel’in attığı gollerle 2-0 kazandı. Müsabakanın ilk yarısında rakibi karşısında istediği golleri bulamayan sarı siyahlı ekip ilk devreyi 0-0 berabere tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında daha atak bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor ikinci yarıya da golle başladı. 46’ıncı dakikada Serdar Kılıç’ın attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçen Sorgun Belediyespor 78’inca dakikada ise Onur Erel’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Bu dakikadan sonra iki takımında gol çabaları sonuçsuz kalınca Sorgun Belediyespor sahadan üç puan ile ayrılan taraf oldu. Sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltip puan cetvelinde ikinci sıraya yükselirken, haftaya lider giren Mucur Yabanlıspor ise 4 puan ile puan cetvelinde 4’üncü sıraya geriledi.