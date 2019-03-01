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Sorgun Belediyespor deplasmanda galip

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, deplasmanda aldığı galibiyetle moral buldu.

Sorgun Belediyespor deplasmanda galip

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, deplasmanda aldığı galibiyetle moral buldu.

01 Mart 2019 Cuma 07:35
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Sorgun Belediyespor deplasmanda galip

Geçtiğimiz hafta sahasında 3-0’lık yenilgi alan sarı siyahlı ekip, Gümüşhane deplasmanına umutlu gitti. Sorgun Belediyespor, oyuna iyi başlayan taraf oldu. İlk teknik molaya 12-6 önde giren Sorgun Belediyespor, seti 25-22 kazandı. İkinci teknik molaya Tortul 12-8 önde girmesine karşın seti 25-22 kazanan taraf Sorgun oldu. Tortul, üçüncü molaya da 12-8 önde girdi ve seti de 25-17 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Son molaya 12-10 Sorgun önde girip, seti 25-17 kazanarak, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasını bildi. 

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Sorgun Belediyespor Deplasmanda Galip
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