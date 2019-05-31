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Sorgun Belediyespor bayram sonrası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin yeni takımlarından Sorgun Belediyespor, lig hazırlıkları için bayram sonrasını bekliyor.

Sorgun Belediyespor bayram sonrası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin yeni takımlarından Sorgun Belediyespor, lig hazırlıkları için bayram sonrasını bekliyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Sorgun Belediyespor bayram sonrası

Ramazan Bayramı sonrasında yeni bir yönetim oluşturacak olan sarı siyahlı ekip, daha sonra mevcut teknik ekip ve oyuncular ile devam edip etmeme kararı alacak. Teknik ekibini ve mevcut takımda kalması planlanan oyuncuların belirlenmesinin ardından ise hem iç hem de transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Bu sezon Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmesinin ardından, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, baraj maçı oynamadan direk olarak Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselmişti. Bayram sonrasında ise sarı siyahlı ekibin yeni yönetiminin belli olacağı yönetimin belirlenmesinin ardından ise takımın şampiyonluğa mı yoksa ilk sezon ligde kalmak için mi mücadele edeceği konusunda karar çıkacağı gelen bilgiler arasında. 

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