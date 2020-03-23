Sorgun Belediyespor Baraj maçını bekliyor

Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'deki bütün Ligylerin ertelendiğini açıklamasının ardından Sorgun'daki çalışmalarını durduran sarı siyahlı ekip izne gitti. Müsabakaların başlama tarihinin belli olmasının ardından tekrar Sorgun'a çağırılacak olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı baraj müsabakası çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.Arhanvispor, Tokat Belediye Plevnespor ve İnegölspor takımları ile kümede kalma baraj müsasakası oynayacak olan sarı siyahlı ekip, müsabaka tarihinin belli olmasının ardından yoğun bir çalışma programına girecek. Rakiplerini yenerek ligde kalmak isteyen sarı siyahlı ekip, son haftalarda üzdüğü taraftarı ile de barışmak istiyor.