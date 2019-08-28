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Sorgun Belediyespor 5’inci grupta

BU Sezon Yozgat’ı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’un mücadele edeceği grup belirlendi.

Sorgun Belediyespor 5’inci grupta

BU Sezon Yozgat’ı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’un mücadele edeceği grup belirlendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Sorgun Belediyespor 5’inci grupta

Sarı siyahlı ekip 14 takımın yer aldığı 5’inci grupta bu sezon mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2019 - 2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. 2019-2020 Sezonu Spor Toto BAL Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı ise 30 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te, İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 21-22 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacağı bildirilirken, 5’inci grupta yer alan Sorgun Belediyespor’un rakipleri ise şu şekilde; Pozantıspor, Ceyhanspor, Mersin İdmanyurdu 1925, İçel İdmanyurdu, Meskispor, Reyhanlı Belediyespor, 5 Temmuz İskenderunspor, Talasgücü Belediyespor, Yahyalıspor, Tüysüzspor, Kapadokya Göremespor, Mucur Yabanlıspor, Elit Natural Eşmekaya Sultanhanıspor

Son Güncelleme: 27.08.2019 16:00
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