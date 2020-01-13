Sorgun Belediye’den maçlara davet

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı AYÇ Okulları tarafından yılın spor takımı seçildi. Ödülü, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’den takım oyuncuları ve teknik heyetiyle birlikte sahneye çıkarak alan Kulüp Başkanı Ergin Gül, takımın ligin ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Gül, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğine vurgu yaparak, güzel maçlar oynadıklarını, kadınların, çocukların da büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, ‘’Bu maçlarımızda sizleride görmek istiyoruz’’ dedi.