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Sorgun Belediye’den maçlara davet

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor'un kulüp başkanı Ergin Gül, ligin ikinci yarısında Yozgatlı spor severleri de maçlara davet etti.

Sorgun Belediye’den maçlara davet

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor'un kulüp başkanı Ergin Gül, ligin ikinci yarısında Yozgatlı spor severleri de maçlara davet etti.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:14
Sorgun Belediye’den maçlara davet

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı AYÇ Okulları tarafından yılın spor takımı seçildi. Ödülü, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’den takım oyuncuları ve teknik heyetiyle birlikte sahneye çıkarak alan Kulüp Başkanı Ergin Gül, takımın ligin ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Gül, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğine vurgu yaparak, güzel maçlar oynadıklarını, kadınların, çocukların da büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, ‘’Bu maçlarımızda sizleride görmek istiyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Belediye’den Maçlara Davet
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