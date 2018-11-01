Sorgun Belediye’de Hatay alarmı

Hafta sonu deplasmanda Fındıklıspor’u yenerek zirve takibini sürdüren sarıl siyahlı ekip, ligdeki en zor müsabakalarından birine Hatay Belediyespor ile çıkacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, bu hafta ligin en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için çalıştıklarını dile getiren Terzi, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hedefimiz şampiyonluk, bu hedefe ulaşmak için de bütün müsabakalarımızı kazanmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu bir Hatay Belediyespor müsabakası var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz ve bunun içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz’’ dedi.