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Sorgun Belediye’de Hatay alarmı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü konuk edeceği kendi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Hatay Belediyespor ile oyacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Belediye’de Hatay alarmı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü konuk edeceği kendi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Hatay Belediyespor ile oyacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:08
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Sorgun Belediye’de Hatay alarmı

Hafta sonu deplasmanda Fındıklıspor’u yenerek zirve takibini sürdüren sarıl siyahlı ekip, ligdeki en zor müsabakalarından birine Hatay Belediyespor ile çıkacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, bu hafta ligin en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için çalıştıklarını dile getiren Terzi, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hedefimiz şampiyonluk, bu hedefe ulaşmak için de bütün müsabakalarımızı kazanmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu bir Hatay Belediyespor müsabakası var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz ve bunun içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Belediye’de Hatay Alarmı
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