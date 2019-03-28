Sorgun Belediye Voleybol takımı toplandı

Ligin son haftasında oynadığı müsabaka sonrasında Antrenör Mehmet Şahin tarafından iki günlük izin verilen sarı siyahlı ekip, dün Sorgun’da kendi tesislerinde toplanarak Play-Off’larda ilk müsabakaları olan Akkuş Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, iki günlük izinin ardından oyuncularının toplanarak Play-Off hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Bu sezon Sorgun Belediyespor olarak hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu vurgulayan Şahin, öncelikle yarı final müsabakalarında başarılı olmaları gerektiğini ifade etti. Yarı final müsabakalarının ilk gününde Akkuş Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarına değinen Şahin, ‘’Play-Off Yarı Final müsabakalarına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Bir haftalık bir zamanımız var. Bu zamanı iyi değerlendirip, müsabakalara iyi hazırlanmak amacındayız. Yarı Final müsabakalarında ilk rakibimizi yenerek moral bulmak ve bu moral ile de kalan iki maçımızdan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.