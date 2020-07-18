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Sorgun Belediye Voleybol takımı çalışmalarını sürdürüyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda sürdürüyor.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:37
Sorgun Belediye Voleybol takımı çalışmalarını sürdürüyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yeni sezonda Sorgun Belediyespor taraftarının üst sıraları zorlayan bir ekip izleyeceğini söyledi. Çok iyi oyuncuları kadrolarına kattıklarını dile getiren Aksoy, günde üç antrenman yaparak lig hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Aksoy, ‘’Sabah antrenmanında fitnıs salonunda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, öğlen ve akşam antrenmanlarında ise toplu çalışmalar yapıyoruz. Geçen sezon çok iyi müsabakalar oynamamıza karşılık bir türlü bu güzel oyunumuzu skora yansıtamamıştık. Ama bu sezon güzel oyunumuzu alacağımız puanlarla süsleyip Sorgun halkına bambaşka bir Sorgun Belediyespor izletmek istiyoruz’’ dedi.

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