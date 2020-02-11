Sorgun Belediye üzgün

Sarı siyahlılar, Halkbank'ı yenerek, puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanışını sürdürüp, düşme potasından uzaklaşmak için çıktığı maçta, taraftarının da desteğini alarak, iyi bir mücadele verdi. Ancak, maçta sadece bir set alabilen Sorgun belediyespor Voleybol takımı, kaybettiği üç setti de kazanabilecek pozisyonda yapılan hatalarla sahadan yenik ayrılmış olmanın üzüntüsünü yaşadı. Sorgun Belediyespor, hafta sonunda Tokat deplasmanında oynayacağı maça yöneldi. Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçta Tokat Belediye Pelevne takımı ile karşılaşacak olan Sorgun Belediyespor, rakibine set vermeden kazanabilmenin hesaplarını yapıyor. Voleybolcular, set vermeden alacakları bu maç ile çıkışa da geçebileceklerini belirterek, ''Tokat deplasmanından alacağımız galibiyet bizlere moral ve motivasyon sağlayacaktır. Bulunduğumuz bölgeden biran önce uzaklaşıp, rahatlamak istiyoruz'' diye konuştular.