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Sorgun Belediye tekledi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Kayseri temsilcisi Yahyalı ile 1-1 berabere kaldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:52
Sorgun Belediye tekledi

Sorgun Belediyespor, son üç hafta üst üste aldığı yenilgilerle taraftarlarını üzdü. Sarı siyahlı ekip, konuk ettiği Yahyalıspor karşısında alacağı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek için sahaya istekli çıktı. Ancak, sarı siyahlılar istediği skoru elde edemeyerek, 90 dakikayı 1-1 tamamladı. 5’inci dakikada Yahyalıspor kazandığı korner atışında Süleyman’ın kafası az farkla auta çıktı. 13’üncü dakikada gelişen Songun Beledriyeshor atağında Halil İbrahim’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Onurcan ağır kalınca defans topu kornere attı. 21’inci dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında altı pasa yapılan ortayı Atakan yakaladı, attığı şut defansa çarparak kornere çıktı.  30’uncu dakikada Sorgun Belediyespor kalacesinin ceza sahası dıyına çıkarak yaptığı faulü, Ramazan kullandı, defans son anda topu kornere çeldi. 41’inci dakikada İzzet sağ kanatta topla buluştu, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan filelerle kaldı. 50’inci dakikada Atakan’ın alı pasa gönderdiği topa kimse dokunamayınca Sorgun mutlak golden oldu. 60’ıncı dakikada Serdar topla ceza sahasına girdi defans tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ertuğrul’un şutunda top filelerle buluştu: 1-0. 70’inci dakikada gelişen Yahyalıspor atağında yapılan faulü hakem penaltı ile cezalandırdı. Penaltı atışını kullanan Ramazan skoru belirleyeni golü kaydetti, skora eşitlik getirdi: 1-1. 78’inci dakikada Yahlayıshor’dan İbrahim rakibine sert girdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maç penaltı golleriyle 1-1 bitti.

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Sorgun Belediye Tekledi
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