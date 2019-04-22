Sorgun Belediye, son anda elendi

Eleme müsabakalarının ilk turunda yendiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 yenilen Sorgun Belediyespor bir üst lige çıkabilme umudunu son maça bıraktı. Son maçında Beşiktaş ile karşılaşan sarı siyahlılar, iki set alabilmek için mücadele verdi. İlk seti kaybeden Sorgun Belediyespor, ikinci seti kazanarak skora eşitlik getirdi. Üçüncü seti de kaybeden Sorgun Belediyespor, dördüncü seti kazanabilmek için mücadele verdi. Ancak, blokta ve servis atışlarında hata üstüne hata yapan sarı siyahlı ekip, rakibine bu seti de verince, sahadan 3-1 yenik ayrılarak, ayağına kadar gelen bir üst lige çıkabilme umudunu başka bahara bıraktı.

Finalde İstenilen Performansı Gösteremedi

SORGUN Belediyespor’un Brezilya Milli takımında forma giyen solak pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti, 50 bin Nüfuslu ilçe takımını, Kayseri'de yapılan yarı final maçlarında yenilgisiz grup lideri olarak Türkiye finaline taşıdı ama son iki karşılaşmada istediği oynu sergileyemeyince takımı elendi. 2.17 metre boyundaki Renan halen Türkiye Ligleri'nin en uzun oyuncusu. Brezilyalı oyuncu, önce Bursa Belediyesi takımı karşısında, daha sonra da Beşiktaş karşısında istediği oynunu gösteremedi. 29 yaşındaki voleybolcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında, önceki maçlardaki performansını sergilemekten uzak kaldı. Beşiktaş karşısında ise, Bursa karşısındaki performansını bile ortaya koyamadı.